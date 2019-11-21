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Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана

четверг, 21 ноября 2019, 16:35
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Генеральная прокуратура Украины могла опровергнуть заявление своего главы, генпрокурора Руслана Рябошапки, о судимости нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова из-за влияния главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Obozrevatel.

По словам источников, Богдан якобы позвонил Рябошапке сразу после того, как генпрокурор публично подтвердил факт наличия судимости у Иванисова.

"Это опровержение ГПУ появилось после того, как Богдан набрал Рябошапку и вступил с ним в коммуникационный контакт. Морально надавил на него. Рябошапка в итоге выглядил нелепо отнюдь не из-за своей ошибки, а по просьбе именно главы ОП", – подчеркнул источник

Как ранее сообщал "Апостроф", экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал документы, из которых следует, что народный депутат Роман Иванисов якобы был осужден за изнасилование несовершеннолетней в 1996 году.

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