RU  UA  EN

пятница, 22 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 ноября

19:00
Встречаем зиму на стиле: 10 модных вещей, без которых не обойтись в холодную погоду
18:58
Олег Винник в третий раз собрал столичный Дворец Спорта: фото
18:56
Десятки дней комы: появились радостные новости о бойце, получившем тяжелое ранение на Донбассе
18:40
У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка
18:20
Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене
18:05
Молодой украинский офицер погиб на Донбассе: опубликовано фото бойца
18:02
Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела
17:53
Осенний шторм: появились новые фото затопленного украинского курорта
17:44
Влюбленная Могилевская выпустила клип с полуобнаженными парнями: видео
17:35
Под Кривым Рогом прозвучал мощный взрыв: что известно
17:09
Звезда Spice Girls пожаловалась на безденежье и отсутствие работы в США
16:58
В Запорожье прямо на улице сгорел человек: фото с места жуткого ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Днепром задержали фейкового патриота, работавшего на спецслужбы Путина: фото и видео

четверг, 21 ноября 2019, 20:01
переглянути новину українською

Сотрудники СБУ 20 ноября в городе Каменское Днепропетровской области задержали провокатора, который призывал к терактам в столице.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жителя Днепропетровщины завербовали сотрудники группы "Сапфир", которую создало Генеральное Управление Генштаба ВС РФ для провокаций и дестабилизации ситуации в Украине.

Несколько недель назад мужчина создал фейковые аккаунты в соцсетях и от имени украинских националистов и патриотов призвал к терактам в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре накануне и в день празднования Дня Свободы. Российские кураторы надеялись на то, что массовые беспорядки спишут на акцию, якобы организованную украинскими патриотами. И, таким образом, дискредитируют Украину на международном пространстве.

Сейчас задержанный каменчанин дает показания. На его ПК обнаружили достаточно доказательств, чтобы начать досудебное следствие по ст. 258-2 - публичные призывы к совершению террористического акта. Жителю Днепропетровщины сейчас грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сам мужчина говорит о том, что на сотрудничество с иностранными спецслужбами согласился по идеологическим соображениям.

"Апостроф" уже сообщал о том, что пропагандисты запустили в информационное пространство новые фейки для дискредитации украинских военных. Якобы в Мариуполе бойцы "Азова" превратили детский сад в военную базу, а всех дошкольников и воспитателей выгнали на улицу.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

День памяти жертв голодоморов: какие акции пройдут в Украине 23 ноября

Групповое изнасилование в компании с мажором: все подробности о темном прошлом "слуги" Иванисова

Средство от "усталости": как Зеленский решил бороться с фейками в медиа

Берите хорошее настроение и друзей: чего ждать в Киеве на годовщину Майдана

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: