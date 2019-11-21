Под Днепром задержали фейкового патриота, работавшего на спецслужбы Путина: фото и видео

Сотрудники СБУ 20 ноября в городе Каменское Днепропетровской области задержали провокатора, который призывал к терактам в столице.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жителя Днепропетровщины завербовали сотрудники группы "Сапфир", которую создало Генеральное Управление Генштаба ВС РФ для провокаций и дестабилизации ситуации в Украине.

Несколько недель назад мужчина создал фейковые аккаунты в соцсетях и от имени украинских националистов и патриотов призвал к терактам в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре накануне и в день празднования Дня Свободы. Российские кураторы надеялись на то, что массовые беспорядки спишут на акцию, якобы организованную украинскими патриотами. И, таким образом, дискредитируют Украину на международном пространстве.

Сейчас задержанный каменчанин дает показания. На его ПК обнаружили достаточно доказательств, чтобы начать досудебное следствие по ст. 258-2 - публичные призывы к совершению террористического акта. Жителю Днепропетровщины сейчас грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сам мужчина говорит о том, что на сотрудничество с иностранными спецслужбами согласился по идеологическим соображениям.

"Апостроф" уже сообщал о том, что пропагандисты запустили в информационное пространство новые фейки для дискредитации украинских военных. Якобы в Мариуполе бойцы "Азова" превратили детский сад в военную базу, а всех дошкольников и воспитателей выгнали на улицу.