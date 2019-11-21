Президент унитазов: Путин стал героем фотожабы из-за скандала с украинскими кораблями

Президент РФ Владимир Путин стал героем фотожабы из-за скандала с захваченными украинскими кораблями, с которых россияне сняли даже сантехнику.

Фотоколлаж опубликовали в Facebook.

На нем Владимир Путин обнимает белый унитаз, который стоит у него на рабочем столе.

"Унитаз наш", - подписали карикатуру, спародировав таким образом лозунг «Крым - наш", который стал популярным в России после аннексии Крыма 2014 года.

Также автор фотожабы намекнул, что кража сантехники из захваченных в Азовском море кораблей - очевидно, самая большая "победа" Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", карикатурист Георгий Ключник жестко высмеял возвращения Россией украинских кораблей. По его рисунке летняя россиянка поставила на стол рядом с самоваром унитаз, который ее сын-десантник привез с Украины, и хвастается сантехникой соседке.