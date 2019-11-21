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Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой

четверг, 21 ноября 2019, 18:46
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В сети появилась жесткая карикатура на россиян, которые разграбили захваченные в конце 2018 года украинские корабли, перед тем как их отдать обратно Украине.

Карикатуру опубликовал пользователь Facebook Виталий Кириллов. Следует отметить, что автором рисунка является художник Георгий Ключник.

На карикатуре изображен пьяный российский десантник, который лежит на лавке в избе, а также его родители. Они хвастаются унитазом перед шокированной знакомой со словами "сын с Украины диковинку привез".

"К теме возвращения кораблей: "По улицам слона водили", дальше вы в курсе", - отметил автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко при осмотре кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые вернула Россия заявил, что россияне "поснимали оттуда даже плафоны, розетки и унитазы".

Позже один из бывших военнопленных моряков заявил, что на кораблях не было 20 пар его нижнего белья.

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