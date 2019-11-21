Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева сделала циничный ход, нарушив обещание

Осужденная за смертельное ДТП в Харькове на улице Сумской Елена Зайцева подала в Верховный суд жалобу на свой приговор.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

Журналистка напомнила, что во время процесса Зайцева обещала признать любой приговор суда и "честно нести ответственность".

"И подала жалобу в Верховный суд. Там просит отменить приговор, а производство закрыть. Или уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания. Возмещение же Зайцева просит разделить с Дроновым 70 на 30. 70 процентов Дронову, конечно. Суд пока не принял жалобу к рассмотрению, оставил без движения - юридическим термином, потому что жалоба оформлена ненадлежащим образом", – пишет Доцяк.

По ее словам, адвокат Зайцевой не объяснила, в чем заключается незаконность и необоснованность судебного решения. Суд дал адвокату 15 дней на устранение недостатков.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 октября исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибло 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.