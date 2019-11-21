ЧП с самолетом и вызов "скорой": как Зеленский встречал украинские корабли в Очакове

В среду, 20 ноября, поздно вечером в Очаков с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский, чтобы осмотреть три корабля Военно-морских сил Украины - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", возвращенные Россией. Но этому предшествовало серьезное ЧП - самолет, на котором глава государства должен был лететь из Харькова в Очаков, сломался - у него отказал двигатель. Источники утверждают, что подобных инцидентов не было около 20 лет.

Изначально сообщалось, что Зеленский прибудет в Очаков в 20:30, но ситуация резко изменилась после ЧП с самолетом - стало известно, что будет задержка. Журналисты ожидали президента у проходной порта, на территорию их не пустили из-за подготовительных мероприятий, что обернулось еще одной бедой. Журналистка ТРК "Украина" Анджела Слободян сломала ногу, упав в яму, о чем рассказал в Telegram-канале ее коллега Олег Деренюга.

"Территория, мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная. Одним словом - Очаков, ну вы поняли. Только что уехала ПТС канала "1+1" и света не осталось совсем. В итоге в яму упала журналистка ТРК "Украины" Анжела Слободян, сломав ногу. Говорят, открытый перелом. Слава богу, хоть скорая рядом. Организация визита очень слабая", - отметил журналист.

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Что ждет разграбленные Россией корабли

Зеленский после осмотра украинских военных катеров, возвращенных из российского "плена", подтвердил, что на них не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения, о чем "Апострофу" уже рассказывал российский адвокат Николай Полозов.

"Я увидел состояние (катеров, - "Апостроф"). Будет расследование - мы увидим все детали (произошедшего инцидента, - "Апостроф"). Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было. Параллельно мы готовы отремонтировать. Пообщались с адмиралом Воронченко - приблизительно три месяца - и все будет на ходу", - заверил глава государства.

Стоит отметить, что накануне визита Зеленского в Очаков корабли тщательно проверили - опасались, не оставили ли там россияне "сюрприза" для украинцев, в частности, искали взрывчатку.

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В ходе общения с журналистами Зеленский рассказал, что Россия вернула Украине судна без всяких условий, Украина ничего не обещала взамен.

"Честно вам скажу, я договорился без всяких условий, а просто в телефонном режиме о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется, и нам всем, и мы знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Вот и все. Никаких условий нет", - сказал он.

"Рывок" в судостроительстве и планы на Париж

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина должна сама строить военные корабли, а не только заказывать их за рубежом, напомнив, что есть контракт между правительствами Украины и Франции об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

"Честно скажу, что этот контракт готовился еще до моего президентства. Я сегодня поддерживаю этот контракт. В любом случае, для нас важнее свое производство, поддерживать Николаев и область, чтобы профессионалы, которые уехали, потому что здесь ничего не строилось многие годы, вернулись домой", - сказал он.

В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко напомнил, что к 2028 году планируется построить четыре корабля типа "корвет".

Кроме того, Зеленский поделился планами на переговоры в "нормандском формате", которые должны состояться в Париже. Он отметил, что хотел бы как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе.

"Люди - это главное. Вот корабли - это хорошо, замечательно, но главное - война на Донбассе. Для меня главный прорыв - это меньше выстрелов и жертв. Мы готовимся к "нормандскому формату", но для этого нам нужно время", - подчеркнул он.

Как известно, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка.