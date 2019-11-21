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Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане

четверг, 21 ноября 2019, 16:58
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Революции Достоинства.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

"Для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана", - сказал лидер Украины.

Также он отметил, что семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - наказание.

"Мы просили усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в прокуратуре, и в ГБР. Там будет 52 человека. Мы все хотим результата", - подчеркнул Зеленский.

Родные погибших попросили главу государства усилить ответственность за осквернение памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины. Также они отметили важность улучшения социальной защиты родственников погибших.

"Я вам обещаю и сделаю все, о чем вы сказали. Мы благодарны за ваших родных, за близких, отдавших свои жизни", - заявил президент.

Семьи погибших Героев Небесной Сотни ежегодно 20 февраля собираются, чтобы почтить их память и помолиться за них.

"Было бы хорошо, чтобы 20 февраля мы были уже с каким-то результатом. Очень хотелось бы", - отметил Зеленский.

Глава государства также подтвердил готовность встречаться с семьями Героев Небесной Сотни.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 21 ноября отмечается шестая годовщина начала Евромайдана, переросшего в Революцию Достоинства.

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