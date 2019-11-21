Как Украина отмечает годовщину Майдана: онлайн трансляция

В четверг, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы, установленный в честь начала двух судьбоносных революций в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. На этот день запланировано много торжественных мероприятий.

12:10 В День Достоинства и Свободы украинцы возложили цветы и зажгли свечи в Киеве, отдав дань памяти героев. Как известно, 18 февраля 2014 года стало началом трагичного этапа Революции Достоинства. В течение трех дней в центре столицы погибли более ста человек и более тысячи получили ранения.

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11:50 Политики активно поздравляют украинцев с праздником в социальных сетях.

10:50 Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель СБУ Иван Баканов и другие должностные лица. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

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09:25 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах, приуроченных ко Дню Достоинства и Свободы. Он подчеркнул, что все виновные в расстрелах на Майдане обязательно должны быть наказаны.

"К сожалению, в этой борьбе мы заплатили самую высокую возможную цену - это человеческие жизни. В месте, где мы сейчас находимся, вскоре непременно появится музей Революции Достоинства. Это очень важно, однако, будем откровенны, для почтения памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", - сказал он.

Также Зеленский с женой Еленой поставили свечи перед крестом в центре Киева, который установлен в память о погибших во время Революции Достоинства в начале 2014 года.

Программа торжественных мероприятий в Киеве:

12:00-13:00 - "Метемпсихоз", выставка трехмерных картин, кукол-мотанок и неоскульптур на тему перевоплощения души, открытие художественного проекта Оли Рондяк, Информационно-выставочное пространство Музея Майдана, 2-й этаж Дома профсоюзов, Украина.

14:00-17:00 - "Киев несокрушимый", творческое мероприятие - кино, фото, музыка при участии режиссера Фила Стронгмена, фотографа Владимира Шуваева и пианистки и художницы Влады Бучко, колонный зал КГГА, улица Крещатик, 36.

16:00-18:00 - открытие выставочного пространства и выставки с одноименным названием "М3: Майдан. Мемориал. Музей" на месте строительства Музея Революции Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 5.

18:00-19:00 - молитва за Небесную Сотню и зажжение свечей возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ;

19.00-23.00 - вече на Майдане Независимости "Мы имеем достоинство!", которое организовывает Движение Сопротивления Капитуляции без использования партийной символики, организаторы призывают взять с собой желтый скотч как символ борьбы украинцев за свое государство и свободу.

Стоит отметить, что День Достоинства и Свободы является "преемником" Дня Свободы, так как 22 ноября украинцы с 2005 по 2011 год отмечали события Оранжевой революции. Предыдущий праздник отменил президент-беглец Виктор Янукович.

День Достоинства и Свободы был утвержден указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года "О Дне достоинства и свободы". Согласно документу, День достоинства и свободы был введен для утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.