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Можно прикрывать реальные потери: сети взбудоражила новая "зрада" в ВСУ

пятница, 22 ноября 2019, 14:56
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В сети распространяют информацию о новой "измене" в ВСУ - якобы утвердили новую классификацию потерь на фронте.

Об этом написал в Facebook лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"На шестом году войны генерал Хоменко, который собирается возглавить Медицинские войска Украины утвердил в Генеральном штабе ВСУ новый классификатор потерь. Теперь снова как в 2014 боевые травмы контузии (акубаротравмы, сотрясения и ушибы головного мозга, внутренних органов) не являются видами боевых ранений, а отнесены к категории другие - что позволяет уменьшать количество боевых потерь за счет подмены категории", - заявил Корчинский.

В комментариях под постом он назвал номер приказа - приказ генерального штаба 321/6292 от 28.10.2019.

Однако, пользователи сети не могут найти текст приказа, о чем активно пишут и подозревают, что это фейк.

"Поиск Гугл не дает результата по такому номеру. На сайте МО приказы по конец ноября 2019 нумеруются порядка 550, а за 28.10.2019 нет совсем никаких приказов. Может это была правка к какому-то другому приказу? Тогда ее либо не обнародовали, или как-то спрятали от общественности "," Странно, но я также не нашел, не фейк ли? ", - пишут они.

Даже несмотря на то, что текст скандального приказа пока не обнародован пользователи сети возмущены.

"Согласно Классификатору потерь личного состава Вооруженных Сил Украины, утвержденным начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины от 24 октября 2019 года, категория "санитарные потери" относится к боевым потерям личного состава", - пишут на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

По информации Минобороны, к санитарным потерям, в частности, относятся потери личного состава в результате ранений, боевого стресса, боевых повреждений (травм), влияния негативных факторов от оружия, которое применил противник, в том числе повреждения уха вследствие контузии, акубаротравмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ установили на Донбассе украинский флаг в 250 метрах от позиций врага.

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