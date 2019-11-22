Путин и его "Титаник": президент РФ стал персонажем забавной карикатуры

Известный художник Сергей Елкин отреагировал карикатурой на украденные унитазы Россией с украинских кораблей.

Соответствующий рисунок был опубликован в Telegram-канале художника.

На своем рисунке Елкин изобразил президента РФ Владимира Путина на гигантском унитазе в открытом море. Глава государства стоит на нем, как на Титанике, раскинув руке на так называемой корме.

Напомним, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" уже вошли в территориальные воды Украины. Их тянут на буксире из-за того, что "россияне их угробили".

Как сообщал "Апостроф", в сети шуточно рассказали, что будут делать с трофеями в России, которые украли с украинских захваченных кораблей.