Унитазы в Кремле и трусы у мавзолея: в России ярко протроллили мародеров, ограбивших украинские корабли

В сети шуточно рассказали, что будут делать с трофеями в России, которые украли с украинских захваченных кораблей.

Об этом сообщает российский журналист Александр Невзоров на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в Оружейной палате Кремля в мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром... Судьба трусов пока неизвестна. Возможно на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея", - высказался Невзоров.

Напомним, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" уже вошли в территориальные воды Украины. Их тянут на буксире из-за того, что "россияне их угробили".

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин стал героем фотожабы из-за скандала с захваченными украинскими кораблями, с которых россияне сняли даже сантехнику.