"Слуга народа" был связан с титушками, похищавшими майдановцев: в сети вспыли скандальные детали

Во время похищения народного депутата Украины VIII созыва от ВО "Батьківщина" Игоря Луценко, а также активиста Юрия Вербицкого, нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко 24 раза разговаривал по телефону с координатором титушек неким Щинкиным.

Информацию обнародовал Луценко на своей странице в Facebook. Данные содержатся в материалах уголовного производства об убийстве Вербицкого.

"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как человека, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения? Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности, Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", – сообщил Луценко.

В материалах говорится, что в период с 19 по 22 января 2014 года Литвиненко 24 раза беседовал по телефону со Щинкиным.

"Во время этого преступления Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачам, 24 (!) раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяривал титушкам из группы непосредственных похетителей, а также организатору преступления Зубрицкому", – рассказал Луценко.

"У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел!" – подытожил Луценко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", заявила, что ей поступали угрозы, в том числе и от главы фракции Давида Арахамии.