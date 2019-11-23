Одесский депутат разгневал сети визитом к топ-пропагандистам Кремля: видео

Депутат Городского совета Одессы Богдан Гиганов появился в эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 1".

В частности, он заявил, что "украинская власть должна думать о своих интересах".

"Украина устала от того, что две сверхдержавы решают свои геополитические вопросы на нашей земле... Я бы хотел чтобы власть украинская думала в первую очередь о своих интересах: не старалась вести антиамериканскую политику и антироссийскую политику", - сказал он.

Такое заявление в сети восприняли с гневом.

Напомним, что сотрудники СБУ 20 ноября в городе Каменское Днепропетровской области задержали провокатора, который призывал к терактам в столице.