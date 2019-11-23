Сколько украинцев действительно убил Голодомор: названы жуткие цифры

Во время Голодомора 1932-1933 годов Украина понесла наибольшие потери среди всех республик СССР.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Всего по всей территории Советского Союза в это время от голода погибло 15 миллионов человек. Из них 4,5 миллиона – погибли на территории УССР. Второй после Украины идет Россия, в основном регионы Кубани и Поволжья. В три раза меньше человек погибло в Казахстане.

"Цифры впечатляют. Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше. Засухи и неурожай случались и раньше, но никогда не погибало столько людей. Голод был искусственным, а массовая смертность – это следствие жестоких репрессий и реквизиций пищи. Так массово и быстро от естественного голода не погибали нигде и никогда в мире", – отмечается в материале.

Большинство украинцев умерло в 1933 году, а наиболее смертоносным месяцем стал июнь. Пострадал в основном центр страны – современные части Киевской, Полтавской, Черкасской областей. Наименьшее количество погибших в Донецкой и Черниговской областях.

"Черниговщина – труднодоступный, болотистый, и не слишком плодородный регион. Поэтому с коллективизацией там не спешили. Пищу можно было найти в лесах. Донецкая область – важнейший индустриальный центр всего СССР. От его стабильности зависело утверждение режима Сталина. В Киевской и Харьковской были самые большие обыски крестьянских усадеб", – резюмировали авторы материала.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 ноября украинцы вспоминают и чтят память погибших во время Голодомора 1932-33 годов.