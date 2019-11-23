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Зажги свечу: как украинцы чтят память жертв Голодомора

суббота, 23 ноября 2019, 18:30
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Пользователи сети чествуют память жертв Голодомора, зажигают свечи в своих домах.

Соответствующие фото появились в Facebook шоумена Сергея Притулы.

Телеведущий на своей странице опубликовал фото свечи - пользователи его поддержали и в комментариях публикуют свои фотографии.

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"В нашей семье всегда свечу зажигает сын. Я горжусь, что молодое поколение помнит о нашем прошлом. Вечная память тем, кто не смог выжить в те годы", "Вечная память невинно убитым душам. Очень грустно и больно", "Вечная память уничтоженным геноцидом украинцам Великой Украины Поволжья и Кубани! А нашему поколению прозрения", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе .

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