Зажги свечу: как украинцы чтят память жертв Голодомора

Пользователи сети чествуют память жертв Голодомора, зажигают свечи в своих домах.
Соответствующие фото появились в Facebook шоумена Сергея Притулы.
Телеведущий на своей странице опубликовал фото свечи - пользователи его поддержали и в комментариях публикуют свои фотографии.
"В нашей семье всегда свечу зажигает сын. Я горжусь, что молодое поколение помнит о нашем прошлом. Вечная память тем, кто не смог выжить в те годы", "Вечная память невинно убитым душам. Очень грустно и больно", "Вечная память уничтоженным геноцидом украинцам Великой Украины Поволжья и Кубани! А нашему поколению прозрения", - пишут в комментариях.
Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе .