Зажги свечу: как украинцы чтят память жертв Голодомора

Пользователи сети чествуют память жертв Голодомора, зажигают свечи в своих домах.

Соответствующие фото появились в Facebook шоумена Сергея Притулы.

Телеведущий на своей странице опубликовал фото свечи - пользователи его поддержали и в комментариях публикуют свои фотографии.

78827683_598833207521437_2754524537386172416_o.jpg 1 / 1 75361004_2595571924062728_216423616793804800_n.jpg 1 / 1 74624188_3143160045710769_3118564182983704576_o.jpg 1 / 1 76689010_1401923979966916_7952277096963768320_o.jpg 1 / 1 75289351_524768471438910_7836276524289359872_o.jpg 1 / 1 76607515_1298857646953614_7226723203589079040_o.jpg 1 / 1 78461835_2150222295287218_5972917980965634048_o.jpg 1 / 1 78541513_2486114198174518_6682137362094358528_n.jpg 1 / 1

"В нашей семье всегда свечу зажигает сын. Я горжусь, что молодое поколение помнит о нашем прошлом. Вечная память тем, кто не смог выжить в те годы", "Вечная память невинно убитым душам. Очень грустно и больно", "Вечная память уничтоженным геноцидом украинцам Великой Украины Поволжья и Кубани! А нашему поколению прозрения", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе .