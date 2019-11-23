В полиции наградили военного, который спас собаку от живодера-чиновника

Глава Нацполиции Игорь Клименко вместе с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко наградили военного, который спас собаку от живодера-чиновника.

Об этом сообщает Официальный сайт Национальной полиции.

Военнослужащему и его жене вручили благодарность и ценные подарки - часы.

"Благодарю вас за человечность и милости. Я думаю, что все граждане Украины должны принимать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость", - с такими словами обратился к супругам глава Нацполиции.

Антон Геращенко от имени министра внутренних дел Арсена Авакова поблагодарил старшего сержанта и его жену за человечный поступок и отметил:

"Мы всегда будем поддерживать тех людей, которые спасают жизни других людей, не мирятся с жестокостью, а не мирятся с преступлениями. А лицо, совершившее данное правонарушение, будет нести ответственность".

Официальный сайт Национальной полиции

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах студентки устроили жестокую расправу над котами.