В Украине ввели новые требования к фото на биометрический паспорт: что можно и чего нельзя

В Украине разрешили фотографирование в головном уборе, но только в том случае, когда человек носит его в повседневной жизни, учитывая религиозные убеждения.

В постановлении правительства говорится, что фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается в соответствии с медицинскими показаниями, подтвержденными медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения.

При этом головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица. В частности, речь идет о лбе, скулах, щеках, подбородке и глазах.

Кроме того, головной убор не должен закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление, согласно с которым утраченные или похищенные водительские права в Украине теперь можно будет восстанавливать онлайн.