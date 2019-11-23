Зачем устраивают Трускавец-2 для "слуг народа": в сети ответили забавными фотожабами

В сети опубликовали забавные фотожабы касательно нового обучения для депутатов президентской партии "Слуга народа".

Соответствующие фото появились в Telegram-канале AllГолобуцький.

Автор канала и создатель шуток - политолог Алексей Голобуцкий.

На одном из фото изображены легендарные герои Артура Конан Дойла - Шерлок Холмс и доктор Ватсон, которые обсуждают "Трускавец-2".

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Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что лидер политической партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко высказал желание провести "Трускавец-2" для народных избранников, чтобы улучшить их цифровую грамотность.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности, - прим. ред.) и пункт о декларировании", - заявил глава "Слуги народа" и первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, что предыдущий недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.