Снова в школу: "слуг народа" опять соберут в Трускавце

В конце января партия "Слуга народа" планирует провести новый тренинг для народных депутатов в Верховной Раде, аналогичный сборам, организованным ранее в Трускавце в субботу, 27 июля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Новое время.

Известно, что одна из тем тренинга будет касаться цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности, - прим. ред.) и пункт о декларировании", - пишет издание, цитируя слова главы "Слуги народа" и первого заместителя главы одноименной парламентской фракции Александра Корниенко.

Напомним, ранее пранкер Джокер слил в сеть переписку с нардепом Романом Иванисовым, у которого обнаружилась погашенная судимость за педофилию и переписку с замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая попала в скандал интимного характера с получением своей должности.

Подробнее о скандалах с участием депутатов от "Слуги народа" читайте в материале "Апострофа": Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа".