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Известное британское издание попало в громкий скандал из-за Крыма: фото

воскресенье, 24 ноября 2019, 07:21
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Известный британский журнал The Economist попал в громкий скандал из-за Крыма - в ролике издания карта Украины показана без полуострова, захваченного Россией.

На данный инцидент отреагировало посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии на своей странице в Тwitter.

Представители посольства просят журналистов исправить ошибку.

"Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом", - заявили дипломаты.

Как сообщал "Апостроф", ранее крупное американское издание The New York Times опубликовало статью об украинском олигархе Игоре Коломойском, в которой показало карту Украины без Крыма. Статья носит название "Украинский олигарх планирует новый горный курорт".

Также банк Monobank опубликовал рекламу, где изобразил карту Украины без оккупированного Россией Крыма, что вызвало волну гнева в социальных сетях.

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