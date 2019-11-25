Тысячи людей без тепла: под Кропивницким произошло серьезное коммунальное ЧП, фото

В воскресенье, 24 ноября, в Кировоградской области в городе Светловодск коммунальщики обнаружили сразу 13 прорывов трубопроводов в домах и дворах, без тепла остались 111 жилых домов и 2 детских сада.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины области.

Спасатели отмечают, что из-за аварий нарушены нормальные условия проживания почти 13 тысяч жителей.

Местные власти квалифицировали событие как "чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня".

"По состоянию на 07:00 25 ноября работает все котельные СП ООО "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых домов и 25 учебных заведений. 135 жилых домов и 23 учреждения образования обеспечены теплоснабжением; 111 жилых домов и 2 дошкольных учебных заведения не обеспечено в связи с порывами на сетях", - указывают ГСЧС.

На место аварии для ликвидации ситуации доставлены 13 бригад различных госпредприятий.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Новом Роздоле Львовской области произошла критическая ситуация с подачей тепла.