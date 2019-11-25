RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

20:10
Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото
19:00
Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки
18:28
Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото
18:07
Мстил за дочь: в России мужчина устроил кровавую резню в больнице
17:55
Леся Никитюк сверкнула фигурой в купальнике для рекламы нового проекта
17:36
Захват украинских кораблей: в России похвастались "победой" в Гааге
17:28
Пожарные спасли невесту и эпично доставили ее на свадьбу: фото
17:26
В Чехии потроллили россиян за мародерство на украинских кораблях: забавные фото
17:11
Наша земля: Лукашенко сделал интересный намек Путину насчет Калининграда
16:53
Скоро погубит: Путин попал на меткую карикатуру с "символом России"
16:16
Режиссер нового "Терминатора" объяснил провал фильма: без Джеймса Кэмерона не обошлось
16:01
Потап рассказал, как породнился с семьей Горбунова и Осадчей - теперь они не просто соседи
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тысячи людей без тепла: под Кропивницким произошло серьезное коммунальное ЧП, фото

понедельник, 25 ноября 2019, 15:27
переглянути новину українською

В воскресенье, 24 ноября, в Кировоградской области в городе Светловодск коммунальщики обнаружили сразу 13 прорывов трубопроводов в домах и дворах, без тепла остались 111 жилых домов и 2 детских сада.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины области.

Спасатели отмечают, что из-за аварий нарушены нормальные условия проживания почти 13 тысяч жителей.

Местные власти квалифицировали событие как "чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня".

"По состоянию на 07:00 25 ноября работает все котельные СП ООО "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых домов и 25 учебных заведений. 135 жилых домов и 23 учреждения образования обеспечены теплоснабжением; 111 жилых домов и 2 дошкольных учебных заведения не обеспечено в связи с порывами на сетях", - указывают ГСЧС.

На место аварии для ликвидации ситуации доставлены 13 бригад различных госпредприятий.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в Новом Роздоле Львовской области произошла критическая ситуация с подачей тепла.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: