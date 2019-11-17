Без отопления и света: появились данные о катастрофической ситуации в Новом Роздоле

Ситуация с отсутствием отопления в Новом Роздоле во Львовской области остается катастрофической.
Об этом сообщается на официальной странице "Нафтогаз" в Facebook.
"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", - говорится в сообщении.
Критическая ситуация с подачей тепла возникла из-за небрежности предыдущего управляющего теплоснабжающей организации. В прошлом году именно по этой причине в Новом Роздоле произошла серьезная авария.
Отметим, что проблемы с подачей отопления регулярно наблюдаются также в Смеле в Черкасской области.
Как сообщал "Апостроф", ранее Кабмин принял решение об ограничениях на тарифы на отопление.