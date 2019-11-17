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Без отопления и света: появились данные о катастрофической ситуации в Новом Роздоле

воскресенье, 17 ноября 2019, 20:54
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Ситуация с отсутствием отопления в Новом Роздоле во Львовской области остается катастрофической.

Об этом сообщается на официальной странице "Нафтогаз" в Facebook.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", - говорится в сообщении.

Критическая ситуация с подачей тепла возникла из-за небрежности предыдущего управляющего теплоснабжающей организации. В прошлом году именно по этой причине в Новом Роздоле произошла серьезная авария.

Отметим, что проблемы с подачей отопления регулярно наблюдаются также в Смеле в Черкасской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабмин принял решение об ограничениях на тарифы на отопление.

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