Ученые обнаружили подземный храм с десятками древних захоронений: фото

Во Франции нашли подземное сооружение, которое было создано для коллективного погребения.

Открытие сделали ученые из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во время раскопок на окраине города Шалон-ан-Шампань.

В ходе исследования обнаружили подземный храм-захоронение возрастом около 5000 лет, в котором находились останки десятков людей.

В частности, здесь нашли коридор длиной 3,8 метра, который ведет в погребальную камеру через очень тесный проем. Очевидно, что тут мог поместиться только худой человек, да и то на четвереньках.

Площадь погребальной камеры превысила шесть квадратных метров, что типично для гипогеев неолита.

Напомним, что в Норвегии археологи откопали двойную погребальную лодку викингов.