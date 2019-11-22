Ученые обнаружили уникальную находку эпохи викингов: видео

В Норвегии археологи откопали двойную погребальную лодку викингов.

Об этом сообщает пресс-служба музея Норвежского университета естественных и технических наук.

Находку нашли на территории села Виньера, где, по мнению ученых, в средние века располагалось поселение викингов. Там в одной из погребальных лодок находились останки мужчины, в другой - женщины. Как установили ученые, вторая была помещена в первую через 100 лет. Предположительно, тела похоронили в VIII и IX веках.

Отмечают, что в погребальных лодках или кораблях викинги хоронили людей с высоким социальным статусом. В загробный мир покойника сопровождали не только плавательные средства, но и погребальные дары, которые соответствовали статусу умершего.

По заявлению исследователей, ранее они уже встречали двойные погребения викингов в одном кургане. Но вложенные одна в другую погребальные лодки им встречаются впервые.

Как сообщал "Апостроф", в Вене ученые при помощи небольших видеокамер исследовали изнутри последнюю нетронутую часть гробницы германского императора Священной Римской империи Фридриха III.