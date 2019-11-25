Весь в грязи и тине: печальное состояние Северо-Крымского канала показали на фото и видео

В оккупированном Россией Крыму погибает Северо-Крымский канал.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday & Крым25% на своей странице в Twitter.

Отмечают, что канал, который находится около села Семисотка в Ленинском районе, весь в грязи. А на и так неглубоком дне все в траве и тине.

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"В Керчь через Северо-Крымский воду в водохранилище закачивают. Из центра Крыма гоняют три капли", - написала блогер в своем посте и опубликовала фото, видео.

Как сообщал "Апостроф", в Азовском море на территории России произошла страшная аномалия из-за природных катаклизмов.

Также появились тревожные данные о катастрофической ситуации с озером Свитязь, которое является самым глубоким в Украине. Вода уже отошла от берега на 10 метров.