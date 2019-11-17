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С каждым днем все хуже: появились тревожные фото озера Свитязь

воскресенье, 17 ноября 2019, 10:55
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Фото: Википедия

Появились тревожные данные о катастрофической ситуации с озером Свитязь, которое является самым глубоким в Украине.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Козак в группе "Озеро на Панча (Качки)" в Facebook.

Он обратился к неравнодушным украинцам с просьбой о помощи спасти водоем. По его словам, озеро с каждым днем становится все мельче. Вода уже отошла от берега на 10 метров.

"Кто-то говорит, что причиной обмеления озера являются климатические условия, кто-то обвиняет карьер в Беларуси, что они выкачивают воду, кто-то просто чиновников и предпринимателей. Говорят много, а ничего не делают, в то время, как озеро умирает", - написал Козак.

Он уточнил, что специалисты в области водных ресурсов называют одной из главных причин сломанные шлюзы. На Шацких озерах их 5, 3 из них не работают. Средства обещали выделить, а их так и нет, вместо того лежат мешки с песком.

"А спасать озеро нужно немедленно, пока оно не замерзло! Иначе погибнут живые организмы - рыбы, лягушки, а значит потом будет нечего есть птицам и будет большое количество комаров! Все взаимосвязано!", - отметил Александр.

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Люди создали петицию, благодаря которой общество обратило внимание на проблему. Однако надо набрать 25 тысяч подписей, чтобы с катастрофой разбиралось высшее правительство. Потому Козак просит всех, кого волнует эта катастрофа, подписать петицию. Для этого перейдите по ссылке.

Ранее "Апостроф" публиковал статью относительно катастрофы со Свитязем "На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь".

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