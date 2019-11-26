Это чудовищно: в сеть попало интересное письмо российского профессора-убийцы

Обвиняемый в убийстве своей студентки и сожительницы 63-летний доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Российская Федерация) Олег Соколов пожаловался на то, что лишен возможности работать с архивами и книгами.

Об этом сообщил пользователь сайта TJournal Константин Придыбайло, который выложил в интернет полученный им ответ историка Соколова на бланке следственного изолятора "Кресты".

Отправитель заметил, что задал Соколову обычные вопросы: как он себя чувствует и что ощущает.

"Действительно то, что произошло со мной — словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить. Мне чудовищно тяжело... Но самое трудное то, что я не могу сейчас работать. Для этого нет условий, ведь для работы нужно много книг, архивы и т.д. Но я постараюсь всё вынести", — ответил доцент, которого обвиняют в жестоком убийстве.

У пользователей сайта такая зацикленность Соколова на себе вызвала негативную реакцию в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", суд арестовал на два месяца российского историка Олега Соколова, который признался в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко.