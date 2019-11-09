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В России профессор расчленил пилой студентку: фото, видео и все подробности

суббота, 09 ноября 2019, 14:07
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В Санкт-Петербурге (Россия) полиция задержала профессора, который расчленил студентку и пытался избавится от ее частей тела.

Об этом сообщают в Telegram-канале 112.

Правоохранители поймали мужчину на набережной реки Мойки. В это время злоумышленник пытался утопить отрубленные женские руки. Помимо этого в его рюкзаке нашли травматический пистолет.

Как выяснилось позже, мужчина оказался преподавателем в университете Олегом Соколовым. Отмечают, что кандидат исторических наук был в неадекватном состоянии. Его госпитализировали с сильным переохлаждением. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Что интересно, проживает Соколов в десяти минутах от места, где его обнаружили полицейские", - написали в сети и опубликовали его фото.

Также правоохранители провели обыски в квартире Соколова, где нашли останки молодой женщины. Голова была отделена от тела, руки также отсутствовали. Рядом с останками нашли пилу.

Личность погибшей пока не установлена. На месте работают следователи. Пишут, что Соколов находится в терапевтическом отделении, его допрашивают следователи.

Как стало известно позже, 63-летний профессор рассказал сотрудникам полиции, что встречался с девушкой, вечером они сильно поругались, в состоянии аффекта Соколов убил возлюбленную. Когда понял, что сделал, решил избавиться от тела. Предположительно, убитая девушка была его студенткой.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело и выбросил в канал.

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