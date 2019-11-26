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Отец спасал от избиений: появились детали тюремного заключения "слуги"-насильника, видео

вторник, 26 ноября 2019, 14:43
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"Смотрящий" зоны, где отбывал наказание за изнасилование исключенный из "Слуги народа" нардеп Роман Иванисов, рассказал о том, как ему удалось избежать расправ сокамерников.

Об этом сообщает телеканал "Свободный".

Заключенный рассказал, что Иванисова наказывали в тюрьме своими методами за групповое изнасилование, но от расправ сокамерников его регулярно приезжал спасать отец.

"Приехал мой земляк, Иванисов Роман, с которым мы познакомились в помещении этапа. В процессе я был знаком с его отцом, который приезжал к нему регулярно. У него были проблемы именно по его преступлению. К нему были претензии у заключенных. Их было четыре человека, они вроде изнасиловали какую-то девушку", – вспоминает мужчина.

"По этому вопросу у него там были моменты. Он приехал, никому неинтересен, еще никто не знал папу, кто, что. Статья 117. Каждый день как стандарт – это избиение, это уборки, любыми способами создать головную боль", – добавил он, рассказывая о том, как заключенные наказывали насильников в тюрьме.

После этого, продолжил мужчина, отец Иванисова решил подкупом договориться с заключенными о том, чтобы в колонии его сына "не трогали", а наблюдали за ним. Со своей стороны пообещал отблагодарить: помогать им как на зоне, так и после освобождения. Поэтому в дальнейшем насильник Иванисов отбывал наказание в очень привилегированных условиях.

"Это был такой мажор нормального уровня. Ему привозили все машинами, под охраной. Мы брали что-то и себе", – рассказал "смотрящий".

Например, раз в месяц другим осужденным доставалось по 50-100 блоков сигарет, а также различные продукты и сладости.

Также "смотрящий" рассказал, что в тюрьме Иванисов общался только с избранным кругом людей. С ними он даже делился подробностями изнасилования, за которое получил срок.

Выяснилось, что преступление Иванисов и его подельники совершили после шумной попойки. Перед тем, как изнасиловать девушку, преступники избили ее.

Также читайте в материале "Апострофа": Групповое изнасилование в компании с мажором: все подробности о темном прошлом "слуги" Иванисова.

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