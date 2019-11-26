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Появилась забавная фотожаба на скандал с мэром-"шпионом" в оккупированной Горловке

вторник, 26 ноября 2019, 06:59
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В сети активно обсуждают информацию о том, что бывший "мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины, и его возвращение на подконтрольную Украине территорию.

Так, блогер Алексей Голобуцкий показал карикатуру на данную тему.

На картинке он изобразил ситуацию сценой из известного фильма "17 мгновений весны".

Напомним, что сам Матюха говорил, что в течение 5 лет находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков. Его задачей было собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский разведчик раскрыл детали похищения Владимира Цемаха, боевика так называемой ДНР и одного из главных свидетелей дела Boeing MH17.

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