Расследование дел Майдана: у здания Рады проходит акция протеста, фото

Во вторник, 26 ноября, под здание Верховной Рады снова вышли активисты с протестом за возобновления следствия по делам Майдана.

Фотографии акции разместили в сети.

Люди пришли с плакатами, где написано: "Не слей дела Майдана". Также активисты принесли свечки и подожгли их в знак своих требований.

Также о ситуации высказался ветеран АТО Роман Набожняк, который тоже присутствовал на акции.

Кроме того, 21 ноября адвокат Евгения Закревская объявила голодовку, требуя возобновления следствия по делам Майдана. Она опубликовала фото, на котором показала, что ее вес стремительно снижается.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский отметил важность реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Революции Достоинства.