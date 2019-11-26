RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

21:32
В Украине испытали новейший танк: появилось яркое видео, снятое с земли и воздуха
21:25
В Минобороны назревает скандал из-за пропажи боевых машин под Львовом
21:01
Украинская красотка стала лицом "государства в смартфоне": эффектные фото модели
20:58
Расследование дел Майдана: у здания Рады проходит акция протеста, фото
20:30
В Крыму дали новую "должность" матери скандальных финалисток украинского "Евровидения"
20:28
Боец влюбился в девушку с пулеметом: фото и трогательная история молодой пары из Нацгвардии
20:09
В Киеве поймали мошенников, обещавших место в Раде за огромную сумму: фото
20:06
Масштаб ЧП пытаются преуменьшить: эколог оценил последствия аварии с танкером для пляжей Одессы
19:53
В Киеве борца с коррупцией поймали на взятке: опубликованы фото
19:26
По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму
19:05
Из чего "соберут" главную елку Украины: опубликованы фото
19:01
В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Расследование дел Майдана: у здания Рады проходит акция протеста, фото

вторник, 26 ноября 2019, 20:58
переглянути новину українською

Во вторник, 26 ноября, под здание Верховной Рады снова вышли активисты с протестом за возобновления следствия по делам Майдана.

Фотографии акции разместили в сети.

Люди пришли с плакатами, где написано: "Не слей дела Майдана". Также активисты принесли свечки и подожгли их в знак своих требований.

Также о ситуации высказался ветеран АТО Роман Набожняк, который тоже присутствовал на акции.

Кроме того, 21 ноября адвокат Евгения Закревская объявила голодовку, требуя возобновления следствия по делам Майдана. Она опубликовала фото, на котором показала, что ее вес стремительно снижается.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский отметил важность реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Революции Достоинства.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: