Сеть повеселила "пикантная" фотожаба на скандал с мэром-"шпионом" в рядах боевиков ДНР

В сети появилась забавная фотожаба на то, что бывший "мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Кирилл Сазонов.

На фото танцуют мужчина и женщина. Она спрашивает у своего партнера, где он так долго был, на что он отвечает, что был в Горловке мэром.

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Напомним, что по информации ГУР, в течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков. Его главной задачей было собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский разведчик раскрыл детали похищения Владимира Цемаха, боевика так называемой ДНР и одного из главных свидетелей дела Boeing MH17.