Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: яркие фото

Танкисты из Вооруженных сил Украины провели масштабные учения, в ходе которых была проведена проверка подготовки военнослужащих.
Об этом сообщается на Facebook-странице 1-ой отдельной танковой Северской бригады.
В рамках учений были проведены упражнения по стрельбе из танкового вооружения, вождения боевых машин в условиях ограниченной видимости и комплексные занятия по действиям танкового подразделения на огненном рубеже. В ходе учения танкисты "оттачивали уничтожение условного противника".
Сопровождал учения заместитель командира бригады Роман Шеремет", – говорится в сообщении.
"Цель учений была достигнута!", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал "Апостроф", в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли учения танкистов совместно с артиллерийским резервом, поле боя укрыли дымовой завесой.