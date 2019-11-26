Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: яркие фото

Танкисты из Вооруженных сил Украины провели масштабные учения, в ходе которых была проведена проверка подготовки военнослужащих.

Об этом сообщается на Facebook-странице 1-ой отдельной танковой Северской бригады.

В рамках учений были проведены упражнения по стрельбе из танкового вооружения, вождения боевых машин в условиях ограниченной видимости и комплексные занятия по действиям танкового подразделения на огненном рубеже. В ходе учения танкисты "оттачивали уничтожение условного противника".

Сопровождал учения заместитель командира бригады Роман Шеремет", – говорится в сообщении.

"Цель учений была достигнута!", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли учения танкистов совместно с артиллерийским резервом, поле боя укрыли дымовой завесой.