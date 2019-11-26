RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

04:15
Выдают оружие в церкви: сеть ужаснули фото диких "развлечений" детей в России
02:05
"Доцента" нет: на Донбассе "самоликвидировался" опасный боевик ЛНР, фото
00:10
Плачет и едва не падает в ноги: в Киеве рассекретили наглую мошенницу-"артистку", видео
00:07
В МВД назвали виновного в жутком ДТП с Кулебой под Киевом

25 ноября

23:40
Боевики ДНР решили "раскулачить" экс-советника Януковича
22:58
Под Киевом произошло серьезное ДТП с маршруткой и автомобилем судьи: фото
22:05
Первые жертвы зимы: в полиции уже сообщают о смертях на льду
21:28
В Украине оценили шансы начала открытого вторжения России
20:55
В Одессе силовики пытались провести обыски у адвоката, который защищает европейского инвестора от рейдерства
20:37
Пытался остановить маршрутку: в сеть попало видео нелепого ДТП под Киевом
20:10
Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото
19:40
Никому не нужны: в сети показали новые фото могил боевиков на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выдают оружие в церкви: сеть ужаснули фото диких "развлечений" детей в России

вторник, 26 ноября 2019, 04:15
переглянути новину українською

В российском городе Красноярск на церковном празднике РПЦ детям дали в руки оружие.

Об этом сообщают в группе "Сибирь. МБХ медиа".

Мероприятие еще в марте прошло во дворе храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость". Там детям принесли пистолет Макарова и учили прицеливаться и стрелять.

"Пистолеты и ножи в детских руках на церковных праздниках в церквях Красноярска. Часть фото, сначала опубликованных в группах храмов в соцсетях, уже удалили - после обращения в полицию красноярского активиста, юриста Евгения Калиманова. Он проводит параллель между приучением детей к оружию и "Колумбайном", и возмущен, что этим занимается РПЦ", - написали в сети.

Спустя полгода юрист только получил ответ от полиции. Активист уверен, что пистолет был боевой, но настоятель храма и принесший пистолет волонтер объяснили полицейским, что все для "воспитания достойных граждан Отечества", а пистолет был "пластиковый", и заводить административное дело в МВД отказались. А в сентябре уже в другом храме, Александра Невского, организовали престольный праздник для детей - с ножевым оружием.

"Со слов инспектора, родители рады занятиям, так как на районе, в частной застройке на окраине города, под трубами цементного завода, больше детям ходить некуда", - сказал Калиманов.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Пользователи сети прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму в одной из школ Симферополя открыли странный памятник к 100-летию со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, который держит автомат в руках.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: