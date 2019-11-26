Выдают оружие в церкви: сеть ужаснули фото диких "развлечений" детей в России

В российском городе Красноярск на церковном празднике РПЦ детям дали в руки оружие.

Об этом сообщают в группе "Сибирь. МБХ медиа".

Мероприятие еще в марте прошло во дворе храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость". Там детям принесли пистолет Макарова и учили прицеливаться и стрелять.

"Пистолеты и ножи в детских руках на церковных праздниках в церквях Красноярска. Часть фото, сначала опубликованных в группах храмов в соцсетях, уже удалили - после обращения в полицию красноярского активиста, юриста Евгения Калиманова. Он проводит параллель между приучением детей к оружию и "Колумбайном", и возмущен, что этим занимается РПЦ", - написали в сети.

Спустя полгода юрист только получил ответ от полиции. Активист уверен, что пистолет был боевой, но настоятель храма и принесший пистолет волонтер объяснили полицейским, что все для "воспитания достойных граждан Отечества", а пистолет был "пластиковый", и заводить административное дело в МВД отказались. А в сентябре уже в другом храме, Александра Невского, организовали престольный праздник для детей - с ножевым оружием.

"Со слов инспектора, родители рады занятиям, так как на районе, в частной застройке на окраине города, под трубами цементного завода, больше детям ходить некуда", - сказал Калиманов.

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Пользователи сети прокомментировали ситуацию.

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