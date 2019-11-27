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Дикари с фотошопом: в России оконфузились с видео казни сирийца наемниками ЧВК "Вагнера"

среда, 27 ноября 2019, 20:49
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Выяснилось, что скандальная запись с казней человека, сделанная российскими боевиками в Сирии, оказалась фотошопом.

Об этом сообщает журналист и политический аналитик Руслан Осташко на своей странице в Twitter.

"Очередное "расследование" либерды о ЧВК "Вагнера" предсказуемо обернулось усаживанием в лужу. В интернете появился оригинал снимка, из которого посредством фотошопа было слеплено фото «казни сирийца россиянами", - написал он.

Пользователи сети прокомментировали это.

Как сообщал "Апостроф", появились новые подробности издевательств наемников ЧВК "Вагнер" над людьми в Сирии. Журналистам удалось установить хронологию событий и личность одного из участников скандального видео, на котором наемники отрезали голову пленному.

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