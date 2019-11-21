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Забили кувалдой и сожгли: всплыли новые детали издевательств наемников из России над пленными

четверг, 21 ноября 2019, 07:58
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Появились новые подробности издевательств наемников ЧВК "Вагнер" над людьми в Сирии. Журналистам удалось установить хронологию событий и личность одного из участников скандального видео, на котором наемники отрезали голову пленному.

Судя по опубликованным данным, российские наемники убивали местного жителя или боевика в 2017 году.

На новых роликах показали, как избитому кувалдой мужчине отрезают голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают. На одном из кадров засветилось открытое лицо одного из участников убийства.

Российские журналисты называют этого человека Станислав Д. В рядах наемников он воевал с 2016 года и занимался разведкой. До этого он служил в патрульно-постовой службе полиции в Ставрополье.

Напомним, что в интернете опубликовали фотографии наемников России, которые жестоко издевались над пленными, проводя пытки и сжигая тела.

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