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Как НАБУ задерживало бизнесмена Альперина: появилось видео

среда, 27 ноября 2019, 21:55
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В сети показали видео задержания бизнесмена Вадима Альперина, которого вчера президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом" контрабанды.

Об этом сообщает "112 Украина".

Альперина задержали детективы НАБУ во время его визита в САП, куда он пришел вместе с адвокатом Андреем Федуром.

Одесский бизнесмен 27 ноября должен был явиться на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где его и задержали.

Адвокат Андрей Федур отметил, что пока не знает, по какому делу обвиняют его клиента. Адвокат акцентировал на том, что клиент его не скрывался, границу Украины пересекать также не собирался и ни одной повестки не получал за все это время.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

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