Задержание бизнесмена Альперина: появились фото и заявление НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро подтвердили факт задержания бизнесмена Вадима Альперина, которого считают "главой преступной организации", причастного к махинациям с растаможкой товаров.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы подтверждаем факт задержания лица, которое считаем главой преступной организации, которая осуществляла определенные действия, связанные с растаможкой товаров, ввезенных в Украину по заниженной существенно стоимостью", - отметили в пресс-службе НАБУ.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования преступлений, связанных с растаможкой товаров, накануне также были задержаны 10 человек и им сообщено о подозрении.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин 27 ноября должен явиться на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.