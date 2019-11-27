Мороз и солнце: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат

В сети появилось фото снега в горах, сделанное с одной из наивысших точек Украинских Карпат – вершины горы Поп Иван Черногорский.

Соответствующий снимок был опубликован на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В комментарии к снимку спасатели также рассказали о погодных условиях в Карпатах.

"По состоянию на 08:10, 27.11.2019 на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 5 м/с. Температура воздуха -5 градусов Цельсия", – говорится в сообщении.

Напомним, некоторые области в Украине уже засыпало снегом.

Как ранее сообщал "Апостроф", в несколько европейских стран неожиданно пришла ранняя зима, из-за чего случился транспортный коллапс, также обесточены сотни тысяч домов.