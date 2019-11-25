Украину засыпает снегом: появились яркие фото из разных областей

В Украине продолжаются холода, а некоторые области уже засыпало снегом.

Об этом сообщают в группе New Format в Facebook.

Снег заметили жители западных регионов. Так, осадки прошли в городе Лановцы Тернопольской области. Там снег немного припорошил землю.

Также немного больше снега выпало во Львовской области. Об этом написал житель района города Рясное 1 Михаил Гринишин в Facebook. Он поздравил горожан с первым снегом и опубликовал фото.

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Напомним, в Украину еще 21 ноября пришли первые снегопады. В социальных сетях пользователи поделились яркими фотографиями.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Карпатах продолжает удерживаться солнечная погода при минусовой температуре, горные хребты укрыты остатками выпавшего снега.