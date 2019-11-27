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Процесс запущен: стало известно о новом повороте в деле топ-чиновника Киевской таможни

среда, 27 ноября 2019, 11:57
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Заместителю начальника Киевской городской таможни Сергею Тупальскому и еще 9 лицам, задержанным по делу о возможных злоупотреблений на таможне, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники издания "Слово и Дело" в правоохранительных органах.

"Задержанным вручили подозрения", – цитирует издание одного из своих неназванных собеседников.

Как сообщал "Апостроф", детективы НАБУ задержали по делу возможного нарушения таможенного законодательства Сергея Тупальского и других работников таможни в так называемом деле одесского бизнесмена Вадима Альперина, который сейчас находится в розыске. В НАБУ сообщили о задержании 10 человек, 7 из которых являются работниками таможни.

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