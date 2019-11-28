Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе, много раненых: заявление штаба

В среду, 27 ноября, боевики подло атаковали украинских военных на Донбассе - двое украинских бойцов получили ранения, еще один - боевую травму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

28 ноября российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет.

Как сообщал "Апостроф", 26 ноября во Львове простились с 24-летним командиром батареи, старшим лейтенантом Богданом Алексеевичем Шацким. Воин ВСУ погиб 22 ноября при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС на Донбассе. У него осталась молодая жена.