На Закарпатье поймали мужчину, обстрелявшего из гранатомета магазин: фото

В четверг, 28 ноября, 41-летнему жителю города Мукачево (Закарпатская область) сообщили о подозрении в том, что он стрелял из гранатомета по супермаркету в селе Ганичи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел еще 24 августа. Ночью неизвестный выстрелом из гранатомета повредил входную дверь в магазине в селе Ганичи Тячевского района.

“В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции выяснили, что к обстрелу магазина причастен 41-летний житель г. Мукачево”, - сказано в сообщении пресс-службы.

Полиция задержала мукачевца, ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества путем взрыва) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

По решению Ужгородского горрайонного суда задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более полумиллиона гривен.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 30 октября, в Харькове сотрудники полиции задержали на улице нетрезвого мужчину с гранатометом.