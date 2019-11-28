Сепаратистка и шуты: сети ужаснуло фото заседания в СНБО

Украинцев удивил состав Совета нацбезопасности и обороны, где заметили скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталью Королевскую.

Соответствующее фото опубликовал пользователь под ником Mason Lemberg в Facebook.

"Королевская. Сивохо. Еще какие-то глупые и дезертиры (в лучшем случае). Это называется совет национальной безопасности и обороны. Нет, это не сон. Нет, это не кинокомедия. Нет, это не сценка из какого *овношоу", - говорится в подписи к снимку.

Украинцы также нелестно отреагировали на фото, назвав присутствующих на заседании "шутами", а Королевскую "сепаратисткой".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся ажиотаж из-за нового заявления советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо о пенсиях для оккупированного Донбасса.