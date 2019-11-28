В Украине успешно испытали новейшую крылатую ракету: фото и видео

В четверг, 28 ноября, в Украине провели испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Defense Express.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил в комментарии изданию генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.

Он также добавил, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Отметим, что ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Подробнее о новом оружии Украины читайте в материале "Апострофа": Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун".