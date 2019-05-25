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В Украине прошли испытания обновленных крылатых ракет: опубликовано видео

суббота, 25 мая 2019, 07:53
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24 мая на полигоне "Алибей" прошел очередной этап заводских испытаний комплекса крылатых противокорабельных ракет РК-360МЦ "Нептун".

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт Сергей Згурец.

По его информации, ракета получила новые стартовый двигатель, высотомер, гироскоп и навигационную систему.

Также ракета получила крылья и рули большей площади, которые обеспечивают лучшую управляемость и маневренность.

"Новые приемники системы спутниковой навигации способны работать в более сложных условиях", - отмечает специалист.

Ожидается, что в 2019 году ракетный комплекс "Нептун" должен выйти на государственные испытания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области на одном из военных полигонов успешно прошли испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".

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