В Украине прошли испытания обновленных крылатых ракет: опубликовано видео

24 мая на полигоне "Алибей" прошел очередной этап заводских испытаний комплекса крылатых противокорабельных ракет РК-360МЦ "Нептун".
Об этом в Facebook сообщил военный эксперт Сергей Згурец.
По его информации, ракета получила новые стартовый двигатель, высотомер, гироскоп и навигационную систему.
Также ракета получила крылья и рули большей площади, которые обеспечивают лучшую управляемость и маневренность.
"Новые приемники системы спутниковой навигации способны работать в более сложных условиях", - отмечает специалист.
Ожидается, что в 2019 году ракетный комплекс "Нептун" должен выйти на государственные испытания.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области на одном из военных полигонов успешно прошли испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".