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Войска Путина в Ливии могут вызвать кровавую бойню: США сделали тревожное заявление

четверг, 28 ноября 2019, 00:04
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Российское военизированное формирование и регулярные силы РФ прибывают в Ливию, "невероятно дестабилизируя ситуацию" в стране.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Америки".

"Российские регулярные войска и силы "Вагнера" дислоцируются в больших количествах на место в поддержку Ливийской национальной армии. Мы считаем это очень дестабилизирующим. То, как эта организация и россияне в том числе действовали ранее, создает предчувствие значительных жертв среди гражданского населения", - заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

Заместитель Госсекретаря от имени США призвал все стороны к деэскалации, достижение договоренности о прекращении огня и внедрение конкретных шагов к политическому урегулированию.

"Соединенные Штаты привержены безопасности и процветанию народа Ливии. Чтобы это стало реальностью, нужна настоящая готовность внешних деятелей прекратить разжигать насилие. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии", - подчеркнул Шенкер и призвал европейские страны больше приобщаться к решению этого вопроса.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю Мусы Умаханова - бывшего наемника российских оккупантов на Донбассе, который получил ранения и вернулся в Россию, чтобы заниматься политической деятельностью. В регистрации на выборах в Мосгордуму ему отказали, и теперь он вынужден жить на социальные выплаты.

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