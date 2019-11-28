Занималась рекламой и служила в ВСУ: что известно о Зверобой, у которой прошли обыски

Волонтер Маруся Зверобой, в доме которой 28 ноября были проведены обыски, до войны владела веб-студией, а с началом агрессии России организовала подготовку для украинских добровольцев.

Об этом сообщает "24 канал".

Настоящее имя Зверобой – Елена Анатольевна Самбул (Беленькая). Свое прозвище Маруся она получила от участников акций протеста на Майдане, в честь соратника Нестора Махно атамана Марии Никифоровой. Зверобой впоследствии добавили добровольцы "Правого сектора".

Зверобой получила образование в сфере журналистики. До Майдана занималась частным предпринимательством, владела веб-студией, преподавала дизайн, занималась рекламой. Входит в украинское геральдическое общество. Разрабатывала, в частности, эмблему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нагрудные знаки "Шахтерская слава", гербы и флаги для населенных пунктов Глеваха, Калиновка, Тростинка, Иванковичи.

Во время протестов 2013-2014 годов входила в состав политического крыла "Правого сектора". После начала агрессии России создала полигон под Киевом, на котором волонтеры-инструкторы, имеющие военную специальность, обучали начальной военной подготовке бойцов вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов перед выездом на фронт. Как отмечается, впоследствии этот центр подготовки получил название "Марусиного полигона", а его выпускников называли "Марусиными медведями"

Сама подписала контракт, вступив в ВСУ. В 2015 году Маруся со своей командой начала сотрудничать с 79 бригадой ВДВ, готовя для них бойцов на контрактную службу. 1,5 года она была руководителем мобильной инструкторской группы в 199 учебном центре ВДВ, а после этого пошла служить в Нацгвардию.

В начале 2019 года, при поддержке командующего Десантно-штурмовых войск Михаила Забродского и начальника Генерального Штаба Виктора Муженко вернулась с новым проектом, который внедрялся в отдельном разведывательном батальоне ДШВ. Уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Звание – старший солдат.

Стоит отметить, что ранее правоохранители открыли уголовное дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой после их скандального видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал "Апостроф", следователи ГБР совместно с СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского нардепу от "Европейской солидарности" Софии Фединой.