Гибель украинских альпинистов в Словакии: кто был в группе и почему случилась трагедия

В группе украинских альпинистов, в которой 28 ноября во время спуска с горного массива Большие Татры в Словакии погибли двое украинских альпинистов - Владимир Михалко и Ирина Скрылева , были опытные специалисты.

Об этом сообщает ВВС.

"Вероятной причиной несчастного случая могли стать сложные погодные условия. Однако, сейчас это лишь предположение, официальные причины установит специальное расследование. В группе были спортсмены с опытом, не новички. К спасению группы были привлечены 14 спасателей. Остальные участники группы находятся в безопасности ", - рассказал Александр Кашель, инструктор, представитель Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

Группа, в которую входили погибшие украинские альпинисты, принимала участие в учебно-тренировочных сборах, которые проводит Федерация альпинизма и скалолазания Украины в Высоких Татрах на территории Словакии.

Как информировал "Апостроф", появились подробности гибели двух украинских альпинистов в Словакии, которые получили смертельные травмы при восхождении на гору Ломницкий Штит в горах Высокие Татры на востоке страны. Как сообщили в пресс-службе Горной спасательной службы Словакии, альпинисты попросили о помощи по линии экстренной помощи во второй половине дня 28 ноября.