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Людей держат за идиотов: в сети показали фото и видео ценников в украинских супермаркетах

пятница, 29 ноября 2019, 15:47
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29 ноября, в Украине, как и по всему миру, стартовала "Черная пятница", которая предполагает обвальные скидки на товары любого предназначения практически во всех торговых сетях, хотя в украинских торговых точках снижение цен вряд ли можно назвать таковыми.

В подтверждение этому пользователи публикуют фото и видео в соцсети.

В частности, фото из строительного гипермаркета "Эпицентр" во Львове показывает, что здесь скидка на квадратный метр плитки составила лишь 6 гривен.

То же самое происходит не только со строительным инвентарем. Так, в ZARA скидка на единицу джинс составила тоже лишь 10 евро. При этом, продавцы не стали заморачиваться и наклеили новый ценник поверх старого, указав стартовую стоимость джинс в Черную пятницу на порядок выше заклеенной.

Как сообщал "Апостроф", украинские продавцы наживаются на кошельках покупателей, не только практически не снижая стоимость товара, но и пытаясь заработать на его качестве. Так, ранее жительница Тернополя рассказала о своем неудачном опыте покупок в Черную пятницу.

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